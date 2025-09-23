Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi açıklandı

2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Turnuvanın bu kritik karşılaşmasının detayları resmi olarak açıklandı. Türkiye-Polonya maç günü, saati ve hangi kanaldan izleneceği belli oldu.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final maçı 24 Eylül Çarşamba günü, TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek.

Müsabaka Manila, Filipinler’deki çeyrek final etabında gerçekleşecek ve Milliler bu maçla Dünya Şampiyonası’nda ilk kez çeyrek final elde eden Türk voleybol tarihinde önemli bir dönemeçten geçecek.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Polonya voleybol maçı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final karşılaşması olarak TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maç, yarın (24 Eylül Çarşamba) saat 15.00'de oynanacak.

A MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Milliler, grup aşamasında Japonya, Libya ve Kanada ile karşılaştı ve 3 maçını da kazanarak grup liderliğini elde etti.

Ardından son 16 turunda Hollanda’yı 3-1 ile geçerek tarihsel bir başarıya imza attı. Bu galibiyet, tarihinde ilk kez Milli takımın Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkmasını sağlamış oldu.

ÜSTÜNLÜK POLONYA’DA!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha önce 2024 ve 2025 Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaştı.

Bu iki karşılaşmada da Polonya'nın 3-0'lık galibiyetine engel olamayan milliler, bu istatistiği değiştirmeye çalışacak.

FIVB sıralamalarında zirvede yer alan Polonya, Dünya Şampiyonası'nda 1974, 2014 ve 2018'de birinci, 2022'de ikinci olmuştu.