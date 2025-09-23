Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dinamo Zagreb ile 3'üncü randevu: Fenerbahçe'de 2 eksik var

Dinamo Zagreb ile 3'üncü randevu: Fenerbahçe'de 2 eksik var

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Avrupa kupalarında sezona Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndan başlayan Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Play-off'ta Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Dinamo Zagreb maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

DİNAMO ZAGREB, HIRVATİSTAN LİGİNDE LİDER

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile lider durumda bulunuyor.

BİR CEZALI, BİR SAKAT

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Dinamo Zagreb ile 3'üncü randevu: Fenerbahçe'de 2 eksik var - 1. Resim

2018-2019 SEZONU SONRASI TEKRAR RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3'üncü kez resmi müsabakada karşılaşacak. İki ekip, daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı. Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti. Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2'nci tamamlamıştı.

Dinamo Zagreb ile 3'üncü randevu: Fenerbahçe'de 2 eksik var - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

