Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde taraftarının bekldiği performansı sergileyemeyen Galatasaray, kötü gidişata "dur" diyemiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olarak taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi’ndeki son 33 maçında sadece 3 galibiyet almış oldu.

GALATASARAY'IN ŞAMPĞİYONLAR LİGİ KARNESİ

Tarih Ev Sahibi Skor Deplasman 26.02.2014 Galatasaray 1-1 Chelsea 18.03.2014 Chelsea 2-0 Galatasaray 16.09.2014 Galatasaray 1-1 Anderlecht 01.10.2014 Arsenal 4-1 Galatasaray 22.10.2014 Galatasaray 0-4 Borussia Dortmund 04.11.2014 Borussia Dortmund 4-1 Galatasaray 26.11.2014 Anderlecht 2-0 Galatasaray 09.12.2014 Galatasaray 1-4 Arsenal 15.09.2015 Galatasaray 0-2 Atletico Madrid 30.09.2015 Astana 2-2 Galatasaray 21.10.2015 Galatasaray 2-1 Benfica 03.11.2015 Benfica 2-1 Galatasaray 25.11.2015 Atletico Madrid 2-0 Galatasaray 08.12.2015 Galatasaray 1-1 Astana 18.09.2018 Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova 03.10.2018 Porto 1-0 Galatasaray 24.10.2018 Galatasaray 0-0 Schalke 06.11.2018 Schalke 2-0 Galatasaray 28.11.2018 Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray 11.12.2018 Galatasaray 2-3 Porto 18.09.2019 Club Brugge 0-0 Galatasaray 01.10.2019 Galatasaray 0-1 PSG 22.10.2019 Galatasaray 0-1 Real Madrid 06.11.2019 Real Madrid 6-0 Galatasaray 26.11.2019 Galatasaray 1-1 Club Brugge 11.12.2019 PSG 5-0 Galatasaray 20.09.2023 Galatasaray 2-2 Kopenhag 03.10.2023 Manchester United 2-3 Galatasaray 24.10.2023 Galatasaray 1-1 Bayern Münih 08.11.2023 Bayern Münih 2-1 Galatasaray 29.11.2023 Galatasaray 3-3 Manchester United 12.12.2023 Kopenhag 1-0 Galatasaray 18.09.2025 Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

🟩 Galibiyet: 3

🟨 Beraberlik: 9

🟥 Mağlubiyet: 21