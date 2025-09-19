Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyet

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyet

- Güncelleme:
Galatasaray, son 33 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 3 galibiyet aldı. 9 beraberlik ve 21 mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde sıkıntılı günler geçiriyor.

Şampiyonlar Ligi'nde taraftarının bekldiği performansı sergileyemeyen Galatasaray, kötü gidişata "dur" diyemiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olarak taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi’ndeki son 33 maçında sadece 3 galibiyet almış oldu. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kabusu: 33 maçta 3 galibiyet - 1. Resim

GALATASARAY'IN ŞAMPĞİYONLAR LİGİ KARNESİ

TarihEv SahibiSkorDeplasman
26.02.2014Galatasaray1-1Chelsea
18.03.2014Chelsea2-0Galatasaray
16.09.2014Galatasaray1-1Anderlecht
01.10.2014Arsenal4-1Galatasaray
22.10.2014Galatasaray0-4Borussia Dortmund
04.11.2014Borussia Dortmund4-1Galatasaray
26.11.2014Anderlecht2-0Galatasaray
09.12.2014Galatasaray1-4Arsenal
15.09.2015Galatasaray0-2Atletico Madrid
30.09.2015Astana2-2Galatasaray
21.10.2015Galatasaray2-1Benfica
03.11.2015Benfica2-1Galatasaray
25.11.2015Atletico Madrid2-0Galatasaray
08.12.2015Galatasaray1-1Astana
18.09.2018Galatasaray3-0Lokomotiv Moskova
03.10.2018Porto1-0Galatasaray
24.10.2018Galatasaray0-0Schalke
06.11.2018Schalke2-0Galatasaray
28.11.2018Lokomotiv Moskova2-0Galatasaray
11.12.2018Galatasaray2-3Porto
18.09.2019Club Brugge0-0Galatasaray
01.10.2019Galatasaray0-1PSG
22.10.2019Galatasaray0-1Real Madrid
06.11.2019Real Madrid6-0Galatasaray
26.11.2019Galatasaray1-1Club Brugge
11.12.2019PSG5-0Galatasaray
20.09.2023Galatasaray2-2Kopenhag
03.10.2023Manchester United2-3Galatasaray
24.10.2023Galatasaray1-1Bayern Münih
08.11.2023Bayern Münih2-1Galatasaray
29.11.2023Galatasaray3-3Manchester United
12.12.2023Kopenhag1-0Galatasaray
18.09.2025Eintracht Frankfurt5-1Galatasaray

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kabusu: 33 maçta 3 galibiyet - 2. Resim

🟩 Galibiyet: 3

🟨 Beraberlik: 9

🟥 Mağlubiyet: 21

