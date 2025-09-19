Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyet
Güncelleme:
Galatasaray, son 33 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 3 galibiyet aldı. 9 beraberlik ve 21 mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, Avrupa sahnesinde sıkıntılı günler geçiriyor.
Şampiyonlar Ligi'nde taraftarının bekldiği performansı sergileyemeyen Galatasaray, kötü gidişata "dur" diyemiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olarak taraftarını yine hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Devler Ligi’ndeki son 33 maçında sadece 3 galibiyet almış oldu.
GALATASARAY'IN ŞAMPĞİYONLAR LİGİ KARNESİ
|Tarih
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|26.02.2014
|Galatasaray
|1-1
|Chelsea
|18.03.2014
|Chelsea
|2-0
|Galatasaray
|16.09.2014
|Galatasaray
|1-1
|Anderlecht
|01.10.2014
|Arsenal
|4-1
|Galatasaray
|22.10.2014
|Galatasaray
|0-4
|Borussia Dortmund
|04.11.2014
|Borussia Dortmund
|4-1
|Galatasaray
|26.11.2014
|Anderlecht
|2-0
|Galatasaray
|09.12.2014
|Galatasaray
|1-4
|Arsenal
|15.09.2015
|Galatasaray
|0-2
|Atletico Madrid
|30.09.2015
|Astana
|2-2
|Galatasaray
|21.10.2015
|Galatasaray
|2-1
|Benfica
|03.11.2015
|Benfica
|2-1
|Galatasaray
|25.11.2015
|Atletico Madrid
|2-0
|Galatasaray
|08.12.2015
|Galatasaray
|1-1
|Astana
|18.09.2018
|Galatasaray
|3-0
|Lokomotiv Moskova
|03.10.2018
|Porto
|1-0
|Galatasaray
|24.10.2018
|Galatasaray
|0-0
|Schalke
|06.11.2018
|Schalke
|2-0
|Galatasaray
|28.11.2018
|Lokomotiv Moskova
|2-0
|Galatasaray
|11.12.2018
|Galatasaray
|2-3
|Porto
|18.09.2019
|Club Brugge
|0-0
|Galatasaray
|01.10.2019
|Galatasaray
|0-1
|PSG
|22.10.2019
|Galatasaray
|0-1
|Real Madrid
|06.11.2019
|Real Madrid
|6-0
|Galatasaray
|26.11.2019
|Galatasaray
|1-1
|Club Brugge
|11.12.2019
|PSG
|5-0
|Galatasaray
|20.09.2023
|Galatasaray
|2-2
|Kopenhag
|03.10.2023
|Manchester United
|2-3
|Galatasaray
|24.10.2023
|Galatasaray
|1-1
|Bayern Münih
|08.11.2023
|Bayern Münih
|2-1
|Galatasaray
|29.11.2023
|Galatasaray
|3-3
|Manchester United
|12.12.2023
|Kopenhag
|1-0
|Galatasaray
|18.09.2025
|Eintracht Frankfurt
|5-1
|Galatasaray
🟩 Galibiyet: 3
🟨 Beraberlik: 9
🟥 Mağlubiyet: 21
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sıla Bayram