Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak!

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir netlik kazandı! Trendyol 1. Lig’de 7. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Boluspor, kendi sahasında Ümraniyespor’u bu akşam konuk edecek.

Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir belli oldu! Sezona istikrarlı bir çıkış yapmak isteyen Boluspor, taraftarı önünde puan alarak üst sıralara tırmanma arzusunda. Konuk ekip Ümraniyespor ise deplasmandan galibiyetle ayrılmak için bu akşam tüm gücüyle mücadele verecek.

Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 1. Resim

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Boluspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Büyük bir heyecan ile beklenen Boluspor - Ümraniyespor maçı Tabii ve TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 2. Resim

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Boluspor - Ümraniyespor maçı23 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 3. Resim

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MUHTEMEL 11

Boluspor: Orkun, Devran, Kaan, Kougba, Lima, Liço, Balburdia, Doğan Can, Boakye, Onur, Hasani

Ümraniyespor: Cihan, Djokanovic, Glumac, Burak, Atalay, Serkan, Ali Turap, Oğuz, Bardhi, Benny, Soukou

Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Şifresiz canlı yayınlanacak! - 4. Resim

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem listesine göre karşılaşmayı Burak Olcar yönetecek. Olcar’ın yardımcılıklarını Enes Biroğlu ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Hakan Ülker görev alacak.

Maçta gözlemci olarak Aykut Gümülü yer alırken, temsilci kadrosunda Hakan Taşcı, Cihangir Kaya ve Mehmet Canavar bulunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

