Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Devler Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı takım dev karşılaşma öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ederken, "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında nefesler tutuldu. Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Devler Ligi mücadelesinde ilk düdük saat 22.00’de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

GALATASARAY'IN 2025-2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (D) 22.00
  • 30 Eylül 2025: Galatasaray-Liverpool 22.00
  • 22 Ekim 2025: Galatasaray-Bodo/Glimt 19.45
  • 5 Kasım 2025: Ajax-Galatasaray (D) 23.00
  • 25 Kasım 2025: Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20.45
  • 9 Aralık 2025: AS Monaco-Galatasaray 23.00
  • 21 Ocak 2026: Galatasaray-Atletico Madrid 20.45
  • 28 Ocak 2026: Manchester City-Galatasaray (D) 23.00

