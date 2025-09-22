Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Devler Ligi grup aşaması ikinci maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?
Sarı-kırmızılı takım dev karşılaşma öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ederken, "Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında nefesler tutuldu. Galatasaray-Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Devler Ligi mücadelesinde ilk düdük saat 22.00’de çalacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
GALATASARAY'IN 2025-2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
- 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt-Galatasaray (D) 22.00
- 30 Eylül 2025: Galatasaray-Liverpool 22.00
- 22 Ekim 2025: Galatasaray-Bodo/Glimt 19.45
- 5 Kasım 2025: Ajax-Galatasaray (D) 23.00
- 25 Kasım 2025: Galatasaray-Union Saint-Gilloise 20.45
- 9 Aralık 2025: AS Monaco-Galatasaray 23.00
- 21 Ocak 2026: Galatasaray-Atletico Madrid 20.45
- 28 Ocak 2026: Manchester City-Galatasaray (D) 23.00
