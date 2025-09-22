Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netlik kazandı! Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynadığı son 20 lig maçında 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İki takım ise bugüne kadar Süper Lig’de 48 kez karşı karşıya geldi.

Yapılan maçların 35’ini Galatasaray kazanırken, Konyaspor 5 kez galip geldi. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette en farklı skor, 16 Eylül 2007’de Galatasaray’ın 6-0’lık üstünlüğüyle kayda geçti. En gollü mücadele ise 5 Ocak 2021’de oynanırken Konyaspor’un 4-3’lük galibiyetiyle sona ermişti.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında lider Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olurken, dördüncü hakem Yiğit Arslan olacak. VAR’da ise Ali Şansalan görev yapacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 22 Eylül Pazartesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de 5’te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde seriyi sürdürmek istiyor.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut