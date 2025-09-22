Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta belli oldu! Trendyol Süper Lig’de heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 5 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacak.

Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta başlayacak netlik kazandı! Sarı-kırmızılılar, RAMS Park’ta oynadığı son 20 lig maçında 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İki takım ise bugüne kadar Süper Lig’de 48 kez karşı karşıya geldi.

Yapılan maçların 35’ini Galatasaray kazanırken, Konyaspor 5 kez galip geldi. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette en farklı skor, 16 Eylül 2007’de Galatasaray’ın 6-0’lık üstünlüğüyle kayda geçti. En gollü mücadele ise 5 Ocak 2021’de oynanırken Konyaspor’un 4-3’lük galibiyetiyle sona ermişti.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında lider Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci olurken, dördüncü hakem Yiğit Arslan olacak. VAR’da ise Ali Şansalan görev yapacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Konyaspor maçı 22 Eylül Pazartesi bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’de 5’te 5 yaparak 15 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde seriyi sürdürmek istiyor. 

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut

