Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev mücadele 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak

Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev mücadele 30 Eylül'de İstanbul'da oynanacak

Galatasaray ile Liverpool arasında Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçı 30 Eylül'de İstanbul’da Rams Park’ta gerçekleşecek. Maçı stadyumda takip etmek isteyen taraftar, 'Galatasaray Liverpool maç biletleri ne zaman satışa çıkacak' araştırıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları yakından takip ediliyor.

30 Eylül Salı günü oynanacak Galatasaray-Liverpool mücadelesi için hazırlıklar sürüyor. İstanbul'da oynanacak dev mücadeleyi yakından takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray Liverpool maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi araştırıyor. 

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Liverpool maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Karşılaşmayı tribünde izlemek isteyen taraftarlar bilet satışlarını takip ederken genel uygulamaya göre maç gününden 3-4 gün önce satışa sunulması bekleniyor. Buna göre Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının biletleri 26-27 Eylül 2025 tarihlerinde satışa çıkabilir.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Maçın bilet fiyatları satış duyurusunun ardından belli olacak. Galatasaray-Liverpool maç biletleri açıklandığında fiyatlar haberimizde güncellenecektir.

Galatasaray'ın sahasında oynadığı son maçta bilet fiyatları şu şekildeydi:

Premium: 21.000,00 TL

Delux: 19.500,00 TL

Lux: 18.500,00 TL

Classic: 17.500,00 TL

1. Kategori: 11.500,00 TL

2. Kategori: 10.500,00 TL

3. Kategori: 9.250,00 TL

4. Kategori: 8.000,00 TL

5. Kategori: 7.500,00 TL

6. Kategori: 6.500,00 TL

7. Kategori: 6.000,00 TL

8. Kategori: 4.600,00 TL

9. Kategori: 3.500,00 TL

10. Kategori: 1.700,00 TL

11. Kategori: 1.500,00 TL

Misafir: 1.500,00 TL

Galatasaray-Liverpool maç biletleri açıklandığında fiyatlar haberimizde güncellenecektir.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda tek temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasındaki ikinci maçında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u konuk edecek. Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00’de İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleşecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

