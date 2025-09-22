Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. İlk grup maçlarının ardından gözler sıradaki karşılaşmalara çevrildi. Galatasaray'ın maçı merak konusu oldu. İnternette şu sıralar en çok aranan konulardan biri Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? oldu. İşte GS-Liverpool yayın bilgileri...

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray – Liverpool maçı TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00