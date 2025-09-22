Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk grup maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilmişti. Turnuvadaki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın bir sonraki maçı merak konusu oldu. Futbolseverler, Galatasaray - Liverpool maç tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. İlk grup maçlarının ardından gözler sıradaki karşılaşmalara çevrildi. Galatasaray'ın maçı merak konusu oldu. İnternette şu sıralar en çok aranan konulardan biri Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? oldu. İşte GS-Liverpool yayın bilgileri... 

GALATASARAY -  LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray – Liverpool maçı TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül  Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim  Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım  Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım  Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık  AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak  Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak  Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti! Ufuk Özkan sessizliğini bozduİstanbul'da özel hastanede 'zorla' doğum skandalı! Gelen ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Son dakika deprem listesiTeşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - HaberlerTeşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!Euroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı! - HaberlerEuroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı!Teşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyor - HaberlerTeşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyorFilenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı! - HaberlerFilenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı!Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi! - HaberlerHudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...