Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Açıklama geldi

Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve Eyüpspor ile Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Nijeryalı golcü, Konyaspor maçı öncesi pazar günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nijeryalı yıldız, 2 gol attı.