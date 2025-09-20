Galatasaray'da Okan Buruk, Avrupa'da sınıfta kaldı: Tam bir felaket

Son üç yılı şampiyon olarak bitiren Galatasaray, sezon başında en büyük hedeflerden birisi olarak Şampiyonlar Ligi’ne göz dikmişti. Bu amaç doğrultusunda dünyada ses getiren 80 milyon avroluk Osimhen transferi bitirildi, Bayern’in yıldızı Sane alındı, Muslera’nın yerine Uğurcan eldivenleri devraldı, savunmaya da Singo takviyesi geldi, toplamda 150 milyon avro harcandı. Ama bütün bunlar Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında sarı kırmızılıların Frankfurt’ta 5-1’lik hezimete uğramasına engel olamadı. Singo’ya yer açmak için savunma kurgusunu bozup Davinson’u sol stopere çeken Buruk, Kolombiyalı oyuncunun yaptığı hataları izlemek zorunda kaldı.

TAM BİR FELAKET

Savunmada ilk defa birlikte oynayan oyunculardan Davinson 5,5, Uğurcan Çakır 5,8, Singo ise 6,1 ile Galatasaray adına sahanın en düşük reytinglerini alan oyuncular oldu. Okan Buruk yönetiminde çıktığı son yedi Avrupa kupası maçında galip gelemeyen sarı kırmızılılar, deplasmandaki kazanamama serisini ise bu farklı mağlubiyetle 10 maça çıkardı. Türkiye’de lig ve kupa maçlarındaki 127 müsabakada 103 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet gören Buruk’un Avrupa karnesi ise tam bir felaket. Buruk, Avrupa’da Galatasaray’ın başında çıktığı 27 maçta 10 galibiyet elde ederken, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

SANE BİR TÜRLÜ BAŞLAYAMADI

Galatasaray’ın flaş transferi Leroy Sane, sarı kırmızılı forma altında kötü performansıyla hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Alman oyuncu Frankfurt karşılaşmasında 13 top kaybıyla saç baş yoldururken 9 ikili mücadelenin sadece birini kazandı, dört top sürme girişiminin tamamında başarısız oldu.

ALMANLAR DİLİNE DOLADI

Alman basını, Frankfurt’un geriye düştüğü maçta Galatasaray’ı 5-1 yenmesini göklere çıkardı. Bild, “Frankfurt rakibini âdeta sahadan sildi” derken Die Welt, “Frankfurt, büyülü bir gecede Galatasaray’ı ezdi geçti” Kicker de “Frankfurt, Galatasaray’ı ezdi. Galatasaray çok fazla kolay gol yedi” ifadelerini kullandı.