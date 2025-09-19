Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray için şoke eden iddia: Şampiyonlar Ligi'nde şaşırtan tablo

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Football Meets Data adlı veri sitesi, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ardından takımların son 16 turuna kalma ihtimallerini değerlendirdi. Devler Ligi'nde açılışı Eintracht Frankfurt deplasmanında yapan sarı kırmızılılar, sahadan tarihi bir mağlubiyetle ayrılırken yapay zekadan şoke eden bir tahmin geldi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesi yapılan 13 karşılaşmayla tamamlandı.

Devler Ligi'nin ilk haftasında Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, sahadan 5-1'lik şok bir skorla ayrıldı. 

AVRUPA'DA 4 YIL SONRA 5 GOL YEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü.

Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı.

Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.

İLK HAFTAYI 35. SIRADA TAMAMLADI

Tatsız bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, 36 takımlı organizasyonda averaj eksiğiyle ilk haftayı 35. sırada kapattı.

SON 16 İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Football Meets Data adlı veri sitesi, ilk hafta müsabakalarının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ekiplerin son 16 turuna katılma ihtimallerini değerlendirdi.

1- Arsenal: Yüzde 97

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2- Liverpool: Yüzde 96

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: 9 şirkete kayyum atandı!
