Napoli-Pisa maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11 açıklandı!

Napoli-Pisa maçı nerede izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak netlik kazandı. Ev sahibi ekip, Antonio Conte yönetiminde sahaya güçlü bir kadro ile çıkarken, taraftarlarına galibiyet sevincini yaşatmayı hedefliyor. Pisa ise deplasmanda tüm gücüyle mücadele verecek.

NAPOLİ-PİSA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında heyecan dorukta. Napoli, evinde Pisa’yı ağırlarken karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Diego Armando Maradona Stadyumu, son şampiyon Napoli’nin sahadaki performansına tanıklık edecek. Napoli-Pisa maçıS Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

NAPOLİ-PİSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli-Pisa maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Ligin başında puan kaybı yaşamak istemeyen her iki ekip, kritik mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

NAPOLİ-PİSA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Neres, Politano, Lucca

Pisa: Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Toure, Tramoni, Aebischer, Marin, Leris, Moreo, Nzola