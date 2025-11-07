Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Mavi Vatan'da caydırıcı güç! MARLİN'den kritik atış testi

'Mavi Vatan'da caydırıcı güç! MARLİN'den kritik atış testi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, savunma sanayindeki kritik başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor. ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen MARLİN 100 EW, SMASH 200/12,7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

Silahlı insansız deniz aracı MARLİN 100 EW, elektronik harp yetenekleriyle donatılmış olarak SMASH 200/12.7L uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemiyle atış testini başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen, Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının katkısıyla hayata geçirilen MARLİN 100 EW'nin elektronik harp yetenekleriyle donatılmış, silahlı ve insansız bir deniz platformu olarak başarıyla test edildiğini belirtti.

'Mavi Vatan'da caydırıcı güç! MARLİN'den kritik atış testi - 1. Resim

YOLUMUZ MAVİ VATAN!

Uzaktan komutalı SMASH silah sistemi, yüksek hassasiyetli hedef angajmanı ve otonom seyir kabiliyetiyle MARLİN'in denizlerde caydırıcılığın yeni adresi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın 40. yılında ortaya konan bu başarı, yerli ve milli üretim anlayışımızın mavi sulardaki yansımasıdır.

Başta ASELSAN ve Sefine Tersanesi olmak üzere, bu platforma katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve sahada alın teriyle bu sürece omuz veren çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Yolumuz 'Mavi Vatan'dır. Gücümüz, kendi imkan ve kabiliyetlerimizdir.

MARLİN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Her yıl 7 milyar dolar kaybediyorlar! Kıtanın neredeyse yarısı yurt dışına gidiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Deprem paraları Süleyman Soylu Kültür Merkezi'ne harcandı" iddiası yalanlandı: Gerçek bambaşka çıktı - Gündem"Ne Soylu’nun adı var, ne özel harcama!"Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Numan Kurtulmuş açıkladı - GündemTerörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gidecek mi?Papara milyonlarca kullanıcının beklediği açıklamayı yaptı! Para iade süreci bugün başladı - GündemMilyonlarca kullanıcının beklediği açıklama geldi!MİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı! Başvuru şartları belli oldu - GündemMİT, istihbarat uzmanı ilanı açtı!CHP, Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet etti - GündemCHP, Akın Gürlek'i HSK'ye şikayet ettiŞube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çileden çıkardı - GündemŞube önüne park eden PTT araçları engellilere yol vermedi, söylenenler çileden çıkardı
Sonraki Haber Yükleniyor...