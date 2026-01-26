Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından transfer eleştirilerine yönelik açıklamada bulundu. Henüz transfer yapmamalarına ilişkin konuşan Adalı, panik transferi yapmayacaklarının altını çizerek "Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Eyüpspor ile berabere kalan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, transfer eleştirilerine yönelik konuştu.

"PANİK TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Yayıncı kuruluşta mücadeleyi yorumlayan siyah beyazlıların efsane ismi Ali Gültiken'e mesaj atan Başkan Serdal Adalı, "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Gültiken, yayıncı kuruluşun canlı yayınında "Beşiktaş bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri, Beşiktaş'a sonuç getirmeyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

