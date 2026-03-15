Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki puanı farkını 7'ye çıkardı. Sarı kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 64 puan topladı ve ligin bitimine 8 hafta kala liderliğini perçinledi.

Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale kanalından Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. Ayrıca Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışıyla alakalı da konuştu.

Maç bitti, şampiyonluk iddiasını söyledi: Galatasaray mayısı beklemeden

"ŞAMPİYON OLAMAZSA BÜYÜK SÜRPRİZ OLUR"

Rıdvan Dilmen maçın ardından, “Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş diyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor. Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun.” sözlerini kullandı.

"GALATASARAY ŞAMPİYON YAPAR FENER'İ TRABZON'U"

Dilmen ayrıca, “Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.” açıklamalarında bulundu.

