Galatasaray'da 2022-2025 yılları arasında forma giyen ve sergilediği futbolla hafızalarda yer eden Dries Mertens, şampiyonluk kutlamaları için İstanbul'a geliyor. Belçikalı eski futbolcunun eşi Kat Kerkhofs, sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi.

Süper Lig'in 3'inci haftasında Fenerbahçe'yi yenerek bitime 3 maç kala puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4'üncü şampiyonluk için büyük avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Dries Mertens, şampiyonluk kutlamaları için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

Dries Mertens, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğu sebebiyle Yenikapı'da düzenlenen kutlama organizasyonuna ailesiyel birlikte katılmıştı.

"GELİYORUZ"

"Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi" diyerek, Ağustos 2025'te profesyonel futbol kariyerini 38 yaşında sonlandıran Belçikalı yıldızın eşi Kat Kerkhofs, sosyal medyada bir taraftarın "Şampiyonluk kutlamasına geliyor musunuz?" sorusuna, "Evet, geliyoruz" cevabını verdi.

Kat Kerkhofs'un Galatasaray taraftarına cevabı

Dries Mertens, 3 sezon görev yaptığı sarı-kırmızılı forma altında 3 defa Süper Lig ve 1'er defa da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası