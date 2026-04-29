Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan kararla ikinci el araç satışında yetki belgesi şartlarında değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın “Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti” hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el araç satışında yetki belgesi için aranan başvuru şartlarında değişiklik yapıldı.

Yetki belgesinde, ticaret unvanı veya işletme adı değişikliği hariç olmak üzere, içeriğindeki bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda tadil işlemi uygulanabilecek.

Ticaret unvanı veya işletme adının değişmesi durumunda ise yetki belgesi yenilenmek zorunda.

Tadil ve yenileme başvuruları, otuz gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden ve il müdürlüğünce başvuru tarihinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılacak.

EĞİTİM ŞARTI DÜŞÜRÜLDÜ

Yetki belgesi için aranan eğitim şartında da değişiklik yapıldı. Daha önce lise mezunu olma şartı aranırken, yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte bu şart ilkokul mezunu olma seviyesine düşürüldü.



