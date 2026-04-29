Çanakkale Boğazı'nda makinesi yeterli güç üretemeyen 274 metre boyundaki "Zephyr Prosper" isimli ham petrol tankeri sürüklendi. Boğaz trafiği kurtarma operasyonu nedeniyle saat 09.45'te çift yönlü olarak kapandı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre boyundaki "Zephyr Prosper" isimli ham petrol tankeri Eceabat önlerinde makinesinin yeterli güç üretememesi nedeniyle sürüklenmeye başladı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' romörkörleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli anlar! Dev tanker sürüklendi, ekipler teyakkuza geçti

GEMİ TRAFİĞİ DURDU

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Çanakkale Boğazı kurtarma operasyonu nedeniyle gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45'te kapandı.

