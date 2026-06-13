Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da çöpte bulunan bebeğin ölümüne ilişkin davanın aydınlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili anne ve kardeşi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 yıl önceki faili meçhul bir suçun aydınlatıldığını açıkladı. 2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümünde, topuk kanı kayıtları ve sağlık verilerinin ardından bebeğini çöp konteynerinin yanına bırakan şüpheli ve kardeşinin gözaltına alındığı bildirildi.

BİR CİNAYET DAHA AYDINLATILDI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır. İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır.

TOPUK KANI VERİLERİ İNCELENDİ

2010 yılında Manisa’da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur. Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur.

BEBEĞİ ÇÖPE BIRAKMIŞLAR

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında “altsoyu kasten öldürme” suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.

Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır. Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum.

Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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