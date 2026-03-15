Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrıldı ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanarak zirvedeki puanı farkını 7'ye çıkardı. Sarı kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 64 puan topladı ve ligin bitimine 8 hafta kala liderliğini perçinledi.

Karşılaşmanın ardından, 'Trio' ekibi, maça damgasını vuran hakem kararlarını mercek altına aldı.

Galatasaray-Başakşehir maçında dikkat çeken hakem kararları: 2. sarı kart gelmemeliydi

"YÜZDE YÜZ SARI KART"

Ebosele'nin gördüğü ilk sarı kart kararı:

Bülent Yıldırım: Gecikmiş ve kapsayıcı bir basma. %100 sarı kart. Hem top gidiyor, hem gecikiyor, hem de tarak kemiğine kapsayıcı şekilde basıyor.

Bahattin Duran: %100 sarı kart. Barış Alper topla oynuyor, Ebosele de kontrolsüz şekilde basıyor.

Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart. Aynı fikirdeyim.

"HAKEM DOĞRU YERDE"

Davinson Sanchez'in iptal edilen golü:

Bahattin Duran: Gol iptali doğru.

Bülent Yıldırım: Detaylı incelenecek bir pozisyon değil. Kafayla temas ettiği an Davinson ofsaytta. Hakem doğru yerde. Gol iptali doğru.

"YALNIZCA FAUL VERİLSE DAHA DOĞRU OLURDU"

Ebosele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon:

Bahattin Duran: Yardımcı hakemle bir diyalog var, sonra ikinci sarıyı görüyor. Sallai topa vurduktan sonra Ebosele ayağını uzatıyor. Risk almış. Top gittikten sonra kramponunun ucuna basıp tarıyor. Programın başında bahsettik, bu bir kapsayıcı basma mı diye bakmalıyız. Bence bu sarı kart oturmadı. Burada bir basma var ama kramponun ucu da var. Bence ikinci sarı gelmemeliydi. Yalnızca faul verilseydi daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Hakemin çok eleştirilemeyeceği bir pozisyon. Gecikmiş bir müdahale mi evet. Riskli ve gereksiz bir müdahale sarı kartınız varsa. Kapsayıcı mı değil mi bu yoruma açık, ama video ortamında baktığımda bu sarı kartın gösterilmeyeceğini ve bu sarı kartın oturmayacağını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Oyuncu gitse ayakkabısının ucuna bassa küsuratlı derim, ama oyuncu gecikmiş şekilde sarı kart gösterilecek yere basıyor. Ancak bundan ötürü sarı kart pozisyonunu görmezden gelmemeliyiz. Bence hakemler doğru yaptı.

"SARI KART GÖRSE DAHA DOĞRU OLURDU"

Eren Elmalı'nın müdahalesi kart gerektirir mi?:

Bahattin Duran: Eren Elmalı'nın hareketinde belki bir basma yok belki ama hareketin bütünü belli ki kontrolsüz. Eren Elmalı burada sarı kart görse daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Hakem arkadaşımın burada avantajı düşünmemesi lazım. Bu avantaj elzem bir avantaj değil. Eren'in buradaki hareketi sarı kart olsa daha doğru olurdu.

