Süper Lig'de Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, skorun 2-1 ev sahibi lehine gelmesinin ardından siyah beyazlı yönetimi protesto etti.

Süper Lig'de bu sezon istediği başlangıcı yapamayan ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, Eyüpspor maçında Serdal Adalı yönetimini istifaya çağırdı.

Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından Serdal Adalı yönetimine tepki gösterdi.

"SERDAL ADALI BEŞİKTAŞ NEREDE?"

Karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan siyah beyazlılar, takımları yenik duruma düştükten sonra "Yönetim istifa" ve "Serdal Adalı Beşiktaş nerede?" şeklinde tempo tuttu.

"TRANSFERLER NEREDE?"

Ara transferde henüz suskunluğunu koruyan Beşiktaş yönetimine tepkilerini sürdüren siyah beyazlı tribünler, "Transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

BERABERLİK GOLÜ SONRA TEPKİ SÜRDÜ

Beşiktaş'ın Cengiz Ünder ile bulduğu beraberlik golü sonrası tepkilerini sürdüren Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

