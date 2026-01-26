Anadolu Ajansı
Süper Lig ekibinde Attila Szalai'nin sözleşmesi feshedildi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü. İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.
28 yaşındaki savunmacı, 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve 12.3 milyon avro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer olmuştu.
