Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Al Akhdoud'u konuk eden Al Ittihad, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki N'Golo Kante'nin bir gol ve bir asistle yıldızlaştığı maçta 2-0 öne geçti.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde N'Golo Kante'nin formasını giydiği Al Ittihad ile Al Akhdoud takımları karşı karşıya geldi.

BİR GOL VE BİR ASİST

Al Ittihad'ın 2-0 öne geçtiği mücadelede 34 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante, bir gol ve bir asistle parladı.

Fransız yıldız, müsabakanın 12. dakikasında Houssem Aouar'ın attığı golün asistini yaptı.

Karşılaşmanın 43. dakikasında bir kez daha sahne alan N'Golo Kante, ceza sahası dışından çektiği harika şutla skoru 2-0'a getirdi. Maçın ilk yarısı Al-Ittihad'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

