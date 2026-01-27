Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kulüp kurullarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Tek hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kurul üyeleriyle bir araya geldi.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Başkan Sadettin Saran, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.

Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur"

