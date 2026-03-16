8 ilde 10 suç örgütüne darbe! Çok sayıda gözaltı var
8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Yakalanan 73 zanlıdan 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu.
İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 73 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 34'ünün tutuklandığını bildirdi.
2,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ: 34 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda 2,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 73 zanlının yakalandığı, 34 şüphelinin tutuklandığı, 35'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı vurgulandı.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Şüphelilerin, Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da 'nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de tefecilik yaptıkları tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu. Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."