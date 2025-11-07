İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler?
Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrolleri paylaştığı ve Prime Video Türkiye'nin en iddialı yerli yapımlarından biri olan "İki Dünya Bir Dilek" filmi için heyecan dorukta. Çocuklukta kurulan bağın beklenmedik bir anda yeniden yeşermesini anlatan bu romantik dramın yayın tarihi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor.
İki Dünya Bir Dilek filmi izleyicisiyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. İki Dünya Bir Dilek filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarına araştırılıyor.
Elçin Muslu'nun senaryosunu yazdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin yayın tarihi belli oldu.
İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
“İki Dünya Bir Dilek” filmi, 25 Kasım’da Prime Video platformunda izleyicilerle bir araya gelecek. Yapım, 27 Kasım tarihinde ise Rusya’daki sinemalarda gösterime girecek.
İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Hande Erçel
Metin Akdülger
Hüseyin Avni Danyal
İdil Fırat
Serkan Tınmaz
Nazlıcan Demir
Eylül Su Sapan
Didem İnselel
Rami Narin
Erdal Bilingen
İpek Erdem
İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?
Bilge ve Can, 1998 yılbaşı gecesi hastanede tanışan iki çocuktur. Aralarındaki özel bağ uzun bir sürenin ardından, biri başarılı bir avukat, diğeri önemli bir keşfe imza atan arkeolog olduğunda yeniden alevlenir. Ancak bu kez kader, onları geçmişle ve duygularıyla yüzleşecekleri zorlu bir sınava sürükler.