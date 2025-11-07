İki Dünya Bir Dilek filmi ne zaman yayınlanacak, konusu ne, oyuncuları kimler?

İki Dünya Bir Dilek filmi izleyicisiyle bir araya gelmeye hazırlanıyor. İki Dünya Bir Dilek filminin konusu ve oyuncuları arama motorlarına araştırılıyor.

Elçin Muslu'nun senaryosunu yazdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin yayın tarihi belli oldu.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

“İki Dünya Bir Dilek” filmi, 25 Kasım’da Prime Video platformunda izleyicilerle bir araya gelecek. Yapım, 27 Kasım tarihinde ise Rusya’daki sinemalarda gösterime girecek.

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Erçel

Metin Akdülger

Hüseyin Avni Danyal

İdil Fırat

Serkan Tınmaz

Nazlıcan Demir

Eylül Su Sapan

Didem İnselel

Rami Narin

Erdal Bilingen

İpek Erdem

İKİ DÜNYA BİR DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Bilge ve Can, 1998 yılbaşı gecesi hastanede tanışan iki çocuktur. Aralarındaki özel bağ uzun bir sürenin ardından, biri başarılı bir avukat, diğeri önemli bir keşfe imza atan arkeolog olduğunda yeniden alevlenir. Ancak bu kez kader, onları geçmişle ve duygularıyla yüzleşecekleri zorlu bir sınava sürükler.