Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı..

Eskişehir'de Cuma günü, şebeke hatlarında peş peşe yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Öğle saatlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı'nın bazı mahallerinde yaşanan arızaları hızla giderilirken, Tepabaşı'nın Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki yeni bir arızaya odaklandı. Vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerinde kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor.

7 KASIM ESKİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Eskişehir'in Tepebaşı, Odunpazarı ilçelerinde şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi gerçekleşti. Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi Çiftlik Yolu Sokak'ta sular 15.00'de kesildi ve ne zaman geri geleceği belli değildir.

İlçe Etkilenen Mahalle/Bölge Kesinti Başlangıcı Tahmini Su Geri Verme Saati Arıza Durumu TEPEBAŞI Zincirlikuyu Mahallesi Çiftlik Yolu Sokak ve bir kısmı 15:00 Henüz belli değil Şebeke hattında arıza meydana geldi.