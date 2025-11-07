Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı..
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri, gün içinde yaşanan arızalara anında müdahale ederken, Tepebaşı ilçesinden yeni bir su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi'nde saat 15.00 itibarıyla plansız su kesintisi başladı. Gün içinde ise Yaşamkent ve Gültepe mahallerinde ise arızalar giderildi. İşte ESKİ'nin 7 Kasım Cuma güncel su kesintisi...
Eskişehir'de Cuma günü, şebeke hatlarında peş peşe yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.
Öğle saatlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı'nın bazı mahallerinde yaşanan arızaları hızla giderilirken, Tepabaşı'nın Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki yeni bir arızaya odaklandı. Vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerinde kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor.
7 KASIM ESKİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün Eskişehir'in Tepebaşı, Odunpazarı ilçelerinde şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi gerçekleşti. Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi Çiftlik Yolu Sokak'ta sular 15.00'de kesildi ve ne zaman geri geleceği belli değildir.
ESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|İlçe
|Etkilenen Mahalle/Bölge
|Kesinti Başlangıcı
|Tahmini Su Geri Verme Saati
|Arıza Durumu
|TEPEBAŞI
|Zincirlikuyu Mahallesi Çiftlik Yolu Sokak ve bir kısmı
|15:00
|Henüz belli değil
Şebeke hattında arıza meydana geldi.
|İlçe
|Giderilen Bölge
|Kesinti Başlangıcı
Suların Geri Verildiği Saat
|TEPEBAŞI
|Yaşamkent Mahallesi (Bir Kısmı)
|12:05
|14:40
|ODUNPAZARI
|Gültepe Mahallesi, Varcan Sokak (Bir Kısmı)
|10:15
|10:55
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin