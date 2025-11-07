Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı..

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri, gün içinde yaşanan arızalara anında müdahale ederken, Tepebaşı ilçesinden yeni bir su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi'nde saat 15.00 itibarıyla plansız su kesintisi başladı. Gün içinde ise Yaşamkent ve Gültepe mahallerinde ise arızalar giderildi. İşte ESKİ'nin 7 Kasım Cuma güncel su kesintisi...

Eskişehir'de Cuma günü, şebeke hatlarında peş peşe yaşanan arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Öğle saatlerinde Odunpazarı ve Tepebaşı'nın bazı mahallerinde yaşanan arızaları hızla giderilirken, Tepabaşı'nın Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki yeni bir arızaya odaklandı. Vatandaşlar, günün ilerleyen saatlerinde kesintinin ne kadar süreceğini merak ediyor.

Eskişehir su kesintisi son dakika! 7 Kasım ESKİ duyurdu, sular ne zaman gelecek? Tepebaşı, Odunpazarı.. - 1. Resim

7 KASIM ESKİŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bugün Eskişehir'in Tepebaşı, Odunpazarı ilçelerinde şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi gerçekleşti. Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi Çiftlik Yolu Sokak'ta sular 15.00'de kesildi ve ne zaman geri geleceği belli değildir.

ESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçeEtkilenen Mahalle/BölgeKesinti BaşlangıcıTahmini Su Geri Verme SaatiArıza Durumu
TEPEBAŞIZincirlikuyu Mahallesi Çiftlik Yolu Sokak ve bir kısmı15:00Henüz belli değil 
Şebeke hattında arıza meydana geldi.
İlçeGiderilen BölgeKesinti Başlangıcı
Suların Geri Verildiği Saat
TEPEBAŞIYaşamkent Mahallesi (Bir Kısmı)12:0514:40
ODUNPAZARIGültepe Mahallesi, Varcan Sokak (Bir Kısmı)10:1510:55

