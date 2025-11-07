7 Kasım ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek? Mahalle mahalle kesinti programı
Ankara'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulayabiliyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Başkent Ankara'da su hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için ASKİ ekipleri 7/24 sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yer yer şebeke hattında olulan arızalar ya da bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde su verilmiyor. Vatandaşlar, "ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ankara'nın dört farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bugün Etimesgut'ta sular 12.00, Çankaya'da 17.00'de, Gölbaşı'nda 12.00'de ve Polatlı'da ise 23.55'de gelecektir.
|İlçe
|Etkilenen Mahalle/Bölge
|Arıza Nedeni
|Kesinti Başlangıcı
Suların Geleceği Tahmini Saat
|ETİMESGUT
|Turkuaz Nilüfer Adası ve çevresi
|İçme suyu hattı arızası (Plansız)
|09:15
|14:00
|ÇANKAYA
|Üniversiteliler Mahallesi Üst Kotları
|Q160'lık pe boru arızası (Plansız)
|09:10
|17:00
|GÖLBAŞI
|Taşpınar Mahallesi bir kısmı
|Ø110'luk hdpe içme suyu hattı arızası (Plansız)
|09:20
|12 Kasım 2025, 12:00
|POLATLI
|Polatlı Geneli
|Yoğun su kullanımı/Depo Seviyesi Azalması (Basınç Düşüklüğü)
|09:30
|23:55
ASKİ duyurusuna göre, ekipler arızaları gidermek için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Gölbaşı, Taşpınar Mahallesi'nde kritik bir su kesintisi yaşanıyor. Burada 12 Kasım öğle saatlerine kadar uzaması beklenmektedir.
