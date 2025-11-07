Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 7 Kasım ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek? Mahalle mahalle kesinti programı

7 Kasım ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek? Mahalle mahalle kesinti programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 Kasım ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek? Mahalle mahalle kesinti programı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulayabiliyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Başkent Ankara'da su hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için ASKİ ekipleri 7/24 sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yer yer şebeke hattında olulan arızalar ya da bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde su verilmiyor. Vatandaşlar, "ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

7 Kasım ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek? Mahalle mahalle kesinti programı - 1. Resim

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 

Ankara'nın dört farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bugün Etimesgut'ta sular 12.00, Çankaya'da 17.00'de, Gölbaşı'nda 12.00'de ve Polatlı'da ise 23.55'de gelecektir.

İlçeEtkilenen Mahalle/BölgeArıza NedeniKesinti Başlangıcı
Suların Geleceği Tahmini Saat
ETİMESGUTTurkuaz Nilüfer Adası ve çevresiİçme suyu hattı arızası (Plansız)09:1514:00
ÇANKAYAÜniversiteliler Mahallesi Üst KotlarıQ160'lık pe boru arızası (Plansız)09:1017:00
GÖLBAŞITaşpınar Mahallesi bir kısmıØ110'luk hdpe içme suyu hattı arızası (Plansız)09:2012 Kasım 2025, 12:00
POLATLIPolatlı GeneliYoğun su kullanımı/Depo Seviyesi Azalması (Basınç Düşüklüğü)09:3023:55

ASKİ duyurusuna göre, ekipler arızaları gidermek için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Gölbaşı, Taşpınar Mahallesi'nde kritik bir su kesintisi yaşanıyor. Burada 12 Kasım öğle saatlerine kadar uzaması beklenmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kapadokya'nın rotasını değiştirecek şifalı su keşfedildi: Arkeolojik sağlık merkezi kurulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleri - HaberlerBugün Cuma namazı kaçta kılınacak? 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma saatleriMurat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı - HaberlerMurat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıViktoria Plzen - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç özeti 6 Kasım - HaberlerViktoria Plzen - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Maç özeti 6 KasımBugün okul var mı, ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor! - HaberlerBugün okul var mı, ara tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili başlıyor!Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 7 Kasım Hava Durumu - HaberlerBugün İstanbul'da yağmur var mı? 7 Kasım Hava DurumuAntalya'da okullar tatil mi? 7 Kasım Antalya Valiliği açıklaması gündemde! - HaberlerAntalya'da okullar tatil mi? 7 Kasım Antalya Valiliği açıklaması gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...