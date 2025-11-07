7 Kasım ASKİ su kesintisi listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek? Mahalle mahalle kesinti programı

Başkent Ankara'da su hizmetlerinin kesintisiz sağlanması için ASKİ ekipleri 7/24 sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yer yer şebeke hattında olulan arızalar ya da bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde su verilmiyor. Vatandaşlar, "ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara'nın dört farklı ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Bugün Etimesgut'ta sular 12.00, Çankaya'da 17.00'de, Gölbaşı'nda 12.00'de ve Polatlı'da ise 23.55'de gelecektir.

İlçe Etkilenen Mahalle/Bölge Arıza Nedeni Kesinti Başlangıcı Suların Geleceği Tahmini Saat ETİMESGUT Turkuaz Nilüfer Adası ve çevresi İçme suyu hattı arızası (Plansız) 09:15 14:00 ÇANKAYA Üniversiteliler Mahallesi Üst Kotları Q160'lık pe boru arızası (Plansız) 09:10 17:00 GÖLBAŞI Taşpınar Mahallesi bir kısmı Ø110'luk hdpe içme suyu hattı arızası (Plansız) 09:20 12 Kasım 2025, 12:00 POLATLI Polatlı Geneli Yoğun su kullanımı/Depo Seviyesi Azalması (Basınç Düşüklüğü) 09:30 23:55

ASKİ duyurusuna göre, ekipler arızaları gidermek için yoğun bir çalışma yürütmektedir. Gölbaşı, Taşpınar Mahallesi'nde kritik bir su kesintisi yaşanıyor. Burada 12 Kasım öğle saatlerine kadar uzaması beklenmektedir.