Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un Başkanı Murat Özkaya hakkında başlatılan soruşturma oldu. Hakemler ve futbol dünyasından bazı isimleri kapsayan geniş çaplı bahis operasyonu kapsamında Murat Özkaya da gözaltına alındı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nerelidir merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “hakemler ve bahis soruşturması” olarak bilinen operasyon kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı - 1. Resim

MURAT ÖZKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, 1971 yılında İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. 22 Mart 1971 doğumlu olan Özkaya, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

İş dünyasında tanınan bir isim olan Özkaya, Türkiye genelinde geniş araç filosuna sahip Metal Oto’nun kurucusu ve sahibidir. Otomotiv ve araç kiralama sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren şirket, Central Rent a Car ve Green Motion markalarını da bünyesine dahil ederek büyümesini sürdürmüştür.

Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı - 2. Resim

Murat Özkaya 2019 yılında Eyüpspor Kulübü Başkanı olarak göreve gelerekkulübün kurumsal yapısını güçlendirmeye, altyapı yatırımlarına ve sportif başarılara odaklanmıştır. Kulübü alt liglerden üst seviyelere taşımayı hedefleyen projeleriyle dikkat çekmiştir.

Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı - 3. Resim

EYÜPSPOR BAŞKANI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Murat Özkaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma hakemlerin bahis platformlarında hesap açtığı ve bazı karşılaşmaların seyrini etkilemeye yönelik iddialar üzerine başlatıldı.

Toplam 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, isimler arasında 17 hakem ile birlikte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da yer aldı.

Murat Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı - 4. Resim

Özkaya’ya yöneltilen suçlama, “müsabaka sonucunu etkileme” kapsamında değerlendiriliyor. Savcılık, futbol müsabakalarının tarafsızlığına gölge düşürebilecek her türlü girişimi incelemeye aldı.

Operasyon kapsamında bazı kulüp yöneticileri ve eski başkanların da ifadelerine başvuruldu. Soruşturma halen devam ederken, savcılık sosyal medyada dolaşan teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiği konusunda kamuoyunu uyardı.

Tabela gece yarısı değişti! Akaryakıta bir büyük zam daha
