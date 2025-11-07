Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Suudi Arabistan uçağına bomba ihbarı! Büyük panik yaşandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul-Cidde seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağında bulunan bir yolcu 'Uçakta bomba var' diye bağırdı. Uçakta panik yaşanırken, ihbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirdi ve yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı'ndan Cidde seferini yapmak üzere kalkış için son hazırlıklarını tamamlayan SV278 sefer sayılı Airbus A321 tipi Saudia Airlines'e ait yolcu uçağında yapılan bomba ihbarı uçak içerisinde panik yaşanmasına neden oldu.

UÇAĞA POLİS ÇAĞRILDI

Uçakta bulunan bir yolcunun 'Uçakta bomba var' sözü üzerine kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi. Sonrasında uçağın kaptan pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçti ve durum üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi. İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirilirdi ve yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Sefer gecikmeli gerçekleşti.

 

 

