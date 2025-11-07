Güllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor! Yeni detay ortaya çıktı

26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

GÜLLÜ, 2 DEFA KADES'E ÇAĞRIDA BULUNMUŞ

Soruşturma devam ederken, ölümü gizemini koruyan Güllü ile ilgili gün geçtikçe şüpheler de artıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Güllü'nün kadınları ve çocukları şiddet veya kötü eylemlere karşı korumak adına kurulmuş İçişleri Bakanlığı'nın resmi uygulaması KADES'e 2 defa çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.

""GÜLLÜ ABLAYI TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Güllü'nün ölümünde şüpheler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerinde toplanırken, tanık ifadeleri de gündem oldu. Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıdığını kaydeden Bircan D., annesini mutfak önlüğüyle bağladığını öne sürerek onu öldüreceğini söylediğini iddia etti. "Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum" diyen Bircan D., "Olay günü evde olan Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tuğyan Ülkem Gülter

Diğer tanık Çağrı K. ise nisan ayında Tuğyan'ın kendisini arayıp annesini şikayet ettiğini söyleyerek şöyle konuştu: