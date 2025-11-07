Güllü’nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor! Yeni detay ortaya çıktı
Eylül ayında evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü gizemini korurken, şüpheler de günden güne artıyor. Oklar şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrilirken, Güllü'nün 2 defa KADES'e çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.
26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
GÜLLÜ, 2 DEFA KADES'E ÇAĞRIDA BULUNMUŞ
Soruşturma devam ederken, ölümü gizemini koruyan Güllü ile ilgili gün geçtikçe şüpheler de artıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Güllü'nün kadınları ve çocukları şiddet veya kötü eylemlere karşı korumak adına kurulmuş İçişleri Bakanlığı'nın resmi uygulaması KADES'e 2 defa çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.
""GÜLLÜ ABLAYI TUĞYAN'IN İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Güllü'nün ölümünde şüpheler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerinde toplanırken, tanık ifadeleri de gündem oldu. Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıdığını kaydeden Bircan D., annesini mutfak önlüğüyle bağladığını öne sürerek onu öldüreceğini söylediğini iddia etti. "Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini düşünüyorum" diyen Bircan D., "Olay günü evde olan Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Diğer tanık Çağrı K. ise nisan ayında Tuğyan'ın kendisini arayıp annesini şikayet ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"'DOST OLUP SONRA ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"
"Bana 'Abi ben katil olacağım, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim' dedi. Burada kastettiği Tuğyan'ın K. isminde bir sevgilisi vardı. Bu K. evli ve çocukluydu. Bu nedenle Gül abla Tuğyan'ın, K. ile görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim, sonrasında beni Bircan aradı 'Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen Tuğyan'ı sakinleştir' dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi 'Annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez' şeklinde söylemlerde bulundu, mayısta benden para istedi, parayı alıp Tekirdağ'a gitti. Haziranda Tuğyan pet şişeyle evime geldi, şişenin içinde madde vardı annesi için 'Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olacağım, erkek kardeşime değer veriyor, çünkü o yalaka ama ben dost olup sonra onu öldüreceğim' dedi."