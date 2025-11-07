Alman ordu yetkilisi: Türkiye’den İHA almalıyız

Almanya savunma endüstrisinde uzun yıllar çalışan ve bu alanı yakından tanıyan Benedikt Meng DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede “Önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye, Orta Doğu ve Kafkasya’da kilit bir aktör olduğu için, ortak güvenlik çıkarları doğrultusunda savunma ve sanayi politikalarında ilişkilerin derinleşmesi Almanya açısından kesinlikle avantajlı” diyerek Türk İHA’sı alınması gerektiğini belirtti.

İlgili Haber AKINCI ve KEMANKEŞ güçlerini birleştirdi! Gökyüzünde gurur veren test

Alman Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren strateji kuruluşu BAKS’a göre, bu İHA’lar, Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın üstünlük kazanmasında belirleyici oldu.

Türkiye, Ukrayna’ya da bu İHA’lardan gönderdi. Hatta Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından liyakat nişanı ile ödüllendirildi.