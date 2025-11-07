Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman ordu yetkilisi: Türkiye'den İHA almalıyız

Alman ordu yetkilisi: Türkiye’den İHA almalıyız

Almanya, savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Türk savunma endüstrisi ile iş birliğine yöneliyor.

Almanya savunma endüstrisinde uzun yıllar çalışan ve bu alanı yakından tanıyan Benedikt Meng DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede “Önemli bir NATO müttefiki olan Türkiye, Orta Doğu ve Kafkasya’da kilit bir aktör olduğu için, ortak güvenlik çıkarları doğrultusunda savunma ve sanayi politikalarında ilişkilerin derinleşmesi Almanya açısından kesinlikle avantajlı” diyerek Türk İHA’sı alınması gerektiğini belirtti.

Alman Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren strateji kuruluşu BAKS’a göre, bu İHA’lar, Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın üstünlük kazanmasında belirleyici oldu.

Türkiye, Ukrayna’ya da bu İHA’lardan gönderdi. Hatta Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından liyakat nişanı ile ödüllendirildi.

