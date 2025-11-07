AB ülkeleri birer birer kapımızı çalıyor! Ziyaretler sürüyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jeopolitik gerçekçilik, Avrupa başkentlerindeki Türkiye karşıtlığı sürecini sona erdirirken, özellikle güvenlik endişelerini üst seviyede yaşayan AB ülkeleri, bir bir Ankara’nın kapısını çalmaya devam ediyor.

YEŞİM ERASLAN ANKARA -  Almanya ve Estonyalı mevkidaşlarını ağırlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya ziyaretinin ardından bugün Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Ankara’da bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre iki bakanın gündemindeki ana konular Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’in güvenliği ile Avrupa Savunma ve Güvenlik Mimarisi (SAFE) programı olacak.

Başta Balkanlar ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere, iki ülkenin bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket etmesinin önemini vurgulayacak olan Fidan, müttefik iki ülke arasında askerî ilişkilerin ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin hızla gelişmesinin, bölgesel güvenliğe ve NATO’nun caydırıcılığına da katkı sağladığına dikkat çekecek. Fidan, Türkiye-AB ilişkileri ile Avrupa güvenlik mimarisi konularında Ankara’nın beklentilerini mevkidaşına aktaracak.

Bakan Fidan, Türkiye’nin SAFE mekanizmasına etkin katılımı ve ortak projeler geliştirmesinin hem ikili ilişkiler hem de Avrupa’nın güvenliği açısından kritik önem taşıdığının altını çizecek.

