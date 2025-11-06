Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan, Başkonsoloslar Konferansı'nın başladığını duyurdu

Bakan Fidan, Başkonsoloslar Konferansı'nın başladığını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın ev sahipliğinde ilk defa düzenlenen Başkonsoloslar Konferansı'nın başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferansla, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmayı ve gelecek döneme dair hedeflerimizi belirlemeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında, "Yurt dışındaki Türk toplumuna birlikte hizmet verdiğimiz Bakanlıklarımız ve paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek hizmetlerimizin tüm yönlerini kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz." ifadelerine yer veren Fidan; ekonomi, kamu diplomasisi, kültür, yurt dışı tanıtım, eğitim, göç ve bilişim gibi alanlarda düzenlenecek bölgesel ve tematik oturumlarla Başkonsoloslukları doğrudan ilgilendiren konuların istişare edileceğini belirtti.

Hakan Fidan, "Konferansımızın devletimize, milletimize ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

