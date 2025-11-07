Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP ile şehirler geriye gidiyor! Yeni yol haritası belirleniyor

CHP ile şehirler geriye gidiyor! Yeni yol haritası belirleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP ile şehirler geriye gidiyor! Yeni yol haritası belirleniyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Partili Sevilay Tuncer, muhalefet belediyelerinin ilgisizliği yüzünden şehirlerin geriye gittiğini söyledi. Şehirlerin konut ihtiyacı, çevre ve trafik gibi kronik problemlerine çözüm üretmek için zirve düzenleneceği belirtildi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11-12 Kasım’da “Medeniyetimizde Şehir ve Mekân” temalı Şehircilik Zirvesi düzenleyecek. Şehircilikte yeni vizyon, kentsel dönüşüm ve gelecek nesillere bırakılacak şehir mirasının masaya yatırılacağı zirvede iki gün boyunca alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar ve teşkilat mensupları şehircilikte yeni dönemin yol haritasını belirleyecek. Çalıştayın sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.

Konu hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, “Zirvede konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kronik meseleler de ele alınacak, bu alanlarda kalıcı çözüm önerileri sunulacak. Kentsel dönüşüm süreci kapsamlı biçimde ele alınacak” dedi.

Türkiye’de 70-80 yıllık kemikleşmiş problemleri AK Parti’nin çözdüğünü hatırlatan Tuncer, “Kâğıt üzerinde imar planı yapmak, kentin fiziksel büyümesine izin vermek kolaydır; ancak sağlıklı şehirleşme vizyon, emek ve güçlü altyapı yatırımları gerektirir. Konut ve sanayi yatırımları artarken, ulaşım ve altyapı kapasitesi aynı ölçüde geliştirilmezse, şehirlerimiz yaşanmaz hâle gelir. Bugün, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere; mevcut sistemi işletemeyen, geçmişten gelen yatırımları koruyamayan bir anlayışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Benzer sıkıntıları Bursa, Balıkesir, İzmir gibi büyükşehirlerde de gözlemliyoruz. CHP’li belediyelerin şehirlerin temel problemlerine karşı duyarsızlığı, şehirlerimizin geri gidişine neden olmaktadır” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AB ülkeleri birer birer kapımızı çalıyor! Ziyaretler sürüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ'cülere 45 ilde büyük operasyon! 178 kişi daha yakalandı - Gündem45 ilde büyük operasyon! 178 FETÖ'cü yakalandıGazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu - GündemGazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunulduBalıkesir'de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemBalıkesir'de bir şiddetli deprem daha!AB ülkeleri birer birer kapımızı çalıyor! Ziyaretler sürüyor - GündemAB ülkeleri birer birer kapımızı çalıyorBelediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim mekanizmaları güçlenecek - GündemBelediyelere sıkı tedbir!Selahattin Demirtaş’ın siyasete dönüş yolu sisli! Tahliye bekleyen eski HDP Başkanı için hukukçular ne dedi? - GündemTahliyesi bekleniyordu, siyasete dönecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...