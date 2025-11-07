CHP ile şehirler geriye gidiyor! Yeni yol haritası belirleniyor

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11-12 Kasım’da “Medeniyetimizde Şehir ve Mekân” temalı Şehircilik Zirvesi düzenleyecek. Şehircilikte yeni vizyon, kentsel dönüşüm ve gelecek nesillere bırakılacak şehir mirasının masaya yatırılacağı zirvede iki gün boyunca alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar ve teşkilat mensupları şehircilikte yeni dönemin yol haritasını belirleyecek. Çalıştayın sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.

Konu hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, “Zirvede konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kronik meseleler de ele alınacak, bu alanlarda kalıcı çözüm önerileri sunulacak. Kentsel dönüşüm süreci kapsamlı biçimde ele alınacak” dedi.

Türkiye’de 70-80 yıllık kemikleşmiş problemleri AK Parti’nin çözdüğünü hatırlatan Tuncer, “Kâğıt üzerinde imar planı yapmak, kentin fiziksel büyümesine izin vermek kolaydır; ancak sağlıklı şehirleşme vizyon, emek ve güçlü altyapı yatırımları gerektirir. Konut ve sanayi yatırımları artarken, ulaşım ve altyapı kapasitesi aynı ölçüde geliştirilmezse, şehirlerimiz yaşanmaz hâle gelir. Bugün, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere; mevcut sistemi işletemeyen, geçmişten gelen yatırımları koruyamayan bir anlayışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. Benzer sıkıntıları Bursa, Balıkesir, İzmir gibi büyükşehirlerde de gözlemliyoruz. CHP’li belediyelerin şehirlerin temel problemlerine karşı duyarsızlığı, şehirlerimizin geri gidişine neden olmaktadır” diye konuştu.