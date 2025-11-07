Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Selahattin Demirtaş’ın siyasete dönüş yolu sisli! Tahliye bekleyen eski HDP Başkanı için hukukçular ne dedi?

Selahattin Demirtaş’ın siyasete dönüş yolu sisli! Tahliye bekleyen eski HDP Başkanı için hukukçular ne dedi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selahattin Demirtaş’ın siyasete dönüş yolu sisli! Tahliye bekleyen eski HDP Başkanı için hukukçular ne dedi?
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Şen, “Selahattin Demirtaş, cezası kalksa, memnu hakları verilse bile milletvekili olamaz. Bu yol açılırsa Kavala, Atalay da peşinden gelir” dedi. Prof. Dr. Yenidünya ise, “Memnu haklar iade edilirse, üç yıl sonra siyasete dönebilir” ifadesini kullandı.

GAMZE ERDOĞAN - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetmesi ve sonrasında avukatlarının Demirtaş için tahliye talebi bulunmasının ardından süreç devam ederken, “Tahliye edilecek mi, edilirse siyasete dönebilecek mi?” tartışmaları başladı.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Demirtaş’ın siyasete dönüşünün ancak kesinleşmiş mahkûmiyetlerinin ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını belirtti. Şen, “Şu anda 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası var. Eğer bu ceza ortadan kalkarsa, belediye başkanı olması yönündeki engel de kalkar. Ancak bu kararın kaldırılması, olağanüstü kanun yolları veya yargılamanın yenilenmesiyle mümkündür. Bu durumda ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz edecek, ya da Anayasa Mahkemesi veya AİHM bir hak ihlali kararı verecek. Aksi hâlde, kesinleşmiş bir hüküm dururken otomatik bir tahliye ya da siyasi dönüş mümkün değildir. Şu da unutulmamalıdır ki, Demirtaş için de geçerli olan, Osman Kavala, Can Atalay ya da başkaları için de geçerli olmalıdır” dedi.

MİLLETVEKİLİ OLAMAZ

Şen, memnu hakların iadesi olsa bile Demirtaş’ın milletvekili olamayacağını ifade ederek, “Taksirli suçlar dışında, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ya da ağır hapis cezası alan kişiler milletvekili adayı olamıyor. Affa uğramış olsalar bile, zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlar ile devlet sırlarını ifşa etme veya terör eylemlerine katılma gibi suçlardan hüküm giyenler milletvekili seçilme hakkını kaybediyor” açıklamasında bulundu.

MEMNU HAK İADESİ

Hukukçu Prof. Dr. Caner Yenidünya ise, memnu hakların iadesi yönünde bir karar alınmadıkça siyaset yasağının kalkamayacağını söyledi. Yenidünya, “Memnu hakların iadesi, cezanın infazının tamamlanmasından itibaren üç yılın iyi hâlli olarak geçirilmesi şartıyla mümkündür. Ömür boyu siyaset yasağından bahsedilemez ancak adli sicil kanununun 13/A maddesi gereği infaz sonrası üç yıllık sürenin sonunda bu hakların iadesi talep edilebilir” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son 8 ayın en kötüsü!Meclis’te talepler dinlendi: Engellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ'cülere 45 ilde büyük operasyon! 178 kişi daha yakalandı - Gündem45 ilde büyük operasyon! 178 FETÖ'cü yakalandıGazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu - GündemGazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunulduBalıkesir'de bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemBalıkesir'de bir şiddetli deprem daha!AB ülkeleri birer birer kapımızı çalıyor! Ziyaretler sürüyor - GündemAB ülkeleri birer birer kapımızı çalıyorBelediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim mekanizmaları güçlenecek - GündemBelediyelere sıkı tedbir!Özel'in skandal sözleri siyaseti karıştırdı, Soylu rest çekti! "Özel'le muhatap olana köpek muamelesi yaparım" - Gündem"Demedi demeyin" dedi, gözdağı verdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...