Gazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu

ABD yönetimi, Gazze’deki ateşkesi denetlemek ve Başkan Donald Trump’ın 20 maddelik barış planını desteklemek girişimlerini sürdürüyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Mike Waltz, Gazze’ye Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konuşlandırma maksadıyla BM’den yetki almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere sundu.

"TRUMP'IN CESUR 20 MADDELİK BARIŞ PLANI"

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Waltz “BM Güvenlik Konseyinin seçilmiş üyeleriyle (Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali) Gazze’ye ilişkin kararı sunmak üzere tarihî bir toplantı yapıldı. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye bize katıldı. Gazze kararına ve Başkan Trump’ın cesur 20 maddelik Barış Planı’na güçlü destek var” ifadelerini kullandı.