Gazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu

Gazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu

- Güncelleme:
Gazze&#039;ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu
Gündem Haberleri

Gazze’de görev yapacak güçle ilgili hazırlanan taslak, Güvenlik Konseyi’nde Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelere sunuldu.

ABD yönetimi, Gazze’deki ateşkesi denetlemek ve Başkan Donald Trump’ın 20 maddelik barış planını desteklemek girişimlerini sürdürüyor. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Mike Waltz, Gazze’ye Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konuşlandırma maksadıyla BM’den yetki almak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere sundu.

"TRUMP'IN CESUR 20 MADDELİK BARIŞ PLANI"

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Waltz “BM Güvenlik Konseyinin seçilmiş üyeleriyle (Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali) Gazze’ye ilişkin kararı sunmak üzere tarihî bir toplantı yapıldı. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye bize katıldı. Gazze kararına ve Başkan Trump’ın cesur 20 maddelik Barış Planı’na güçlü destek var” ifadelerini kullandı.

Gazze'ye BM gücü! Taslak ülkelere sunuldu - 1. Resim

Axios’un haberine göre Trump yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti. Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze’yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak. Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK’de gelecek hafta yapılması planlanıyor. İlk askerî birliklerin ocak ayına kadar Gazze’ye gönderilmesi hedefleniyor. ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

