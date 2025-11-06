THY, Boeing 787 uçakları için motor tercihini yaptı!

Türk Hava Yolları (THY), Boeing firmasından alınacak uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda GE Aerospace firması ile mutabakata vardığını bildirdi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti." hatırlatmasına yer verildi.

GE AEROSPACE FİRMASI MUTABAKATA VARILDI

Açıklamanın devamında ifadelerine yer verildi:

"Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır."

THY, 225 UÇAK İÇİN BOEING'LE ANLAŞMIŞTI

Türk Hava Yolları'nın, 26 Eylül 2025 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, 2029-2034 yılları arasında teslim edilmek üzere Boeing firmasından 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 Dreamliner siparişi vermişti. Açıklamada, söz konusu uçakların kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği belirtilmişti.

THY ayrıca 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10 MAX tipi uçak için de Boeing ile şartlı bir ön anlaşma imzalamıştı.