Üç güzellik bir arada! Arin, Van, Süphan hayran bıraktı

Üç güzellik bir arada! Arin, Van, Süphan hayran bıraktı

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yer alan Arin Gölü, dronla havadan görüntülendi. Süphan Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla aynı karede yer alan Arin Gölü, doğal güzelliğiyle adeta görsel bir şölen sundu. Gölün etrafındaki doğa ve manzara, bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, dronla yapılan çekimlerde Van Gölü ve Süphan Dağı ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu. Eşsiz doğasıyla dikkat çeken bölgede kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti. 

HEPSİ BİR KADRAJDA

Van Gölü’nün kuzey kıyısında, bin 649 metre rakımda yer alan ve 3 bin 712 metrekarelik alanı kaplayan Arin Gölü, Adilcevaz sınırları içindeki Esenkıyı Köyü ile aynı kadrajda yer aldı. Arka planda ise zirvesi karla kaplı 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, manzaraya görkemli bir dokunuş kattı.

Göl yüzeyinin durgunluğu, doğanın sonbahar tonları ve dağın ihtişamı, ortaya adeta kartpostallık kareler çıkardı. Doğa tutkunları ve dron fotoğrafçıları için şahane bir rota haline gelen bölge, her mevsim farklı güzellikleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor.

