Burdur’da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Polis incelemesinde bölgenin eski bir mezarlık olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından kemikler yeniden toprağa gömüldü.

Burdur’da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında tüyler ürperten bir keşif yapıldı. Karasenir Mahallesi’nde istinat duvarı için yapılan kazıda, toprak altından insan kemikleri çıktı.

Kazı yapan işçiler buldu! Topraktan kemikler çıktı, işin sırrı sonradan çözüldü - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazı yapılan alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Kazı yapan işçiler buldu! Topraktan kemikler çıktı, işin sırrı sonradan çözüldü - 2. Resim

İncelemelerin ardından kemikler belediye ekipleri tarafından yeniden gömüldü.

Kazı yapan işçiler buldu! Topraktan kemikler çıktı, işin sırrı sonradan çözüldü - 3. Resim

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

