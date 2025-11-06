Kazı yapan işçiler buldu! Topraktan kemikler çıktı, işin sırrı sonradan çözüldü

Burdur’da belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında tüyler ürperten bir keşif yapıldı. Karasenir Mahallesi’nde istinat duvarı için yapılan kazıda, toprak altından insan kemikleri çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kazı yapılan alanın geçmişte mezarlık olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İncelemelerin ardından kemikler belediye ekipleri tarafından yeniden gömüldü.

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.