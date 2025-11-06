Hastaneden cezaevine, oradan ölüme… Başsavcılık Ganalı Michael Adufu dosyasını açtı!

Gana vatandaşı Michael Adufu'nun kaybına dair çıkan haber ve iddialar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yayınladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Michael Adufu'nun 7 Mayıs tarihinde bir kamu hastanesine gribal enfeksiyon şikayetiyle başvurduğu, tedavisinin ardından taburcu olacağı sırada hastanenin acil bölümündeki tıbbi cihazlara zarar verdiği belirtildi.

Adufu'nun bu nedenle hastane personeli tarafından kolluk görevlilerine teslim edildiği ve ilgili hekimin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ZARAR VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

Açıklamada, şüphelinin 8 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği, tercüman eşliğinde ve müdafii huzurunda alınan ifadesinde hastanedeki eşyalara zarar verdiğini kabul ettiği aktarıldı.

Savcılıkça 'kamu malına zarar verme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Adufu'nun hakimlikçe tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

AYNI GÜN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Tutuklu şüphelinin ceza infaz kurumuna getirildiğinde gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı, aynı gün hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı, tedavisi sürerken tutukluluk hâlinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda 14 Mayıs'ta tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada Adufu'nun hastanede tedavisi devam ederken 23 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiği, otopsi işlemlerinin yapıldığı ve Gana Cumhuriyeti Başkonsolosluğuna bilgi verildiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Michael Adufu'nun gözaltına alınmasından vefatına kadar geçen süreçte basında yer alan iddialarla ilgili olarak ayrı bir soruşturmanın başlatıldığı ve bu soruşturmanın çok yönlü şekilde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.