Elche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 belli oldu
Elche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. Maç öncesinde Elche 14 puanla 9. sırada yer alırken, Real Sociedad 12 puanla 14. basamakta bulunuyor. Bu akşamki La Liga karşılaşması ise heyecanla bekleniyor.
ELCHE - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga’da 12. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Elche ile Real Sociedad arasında oynanacak. Futbolseverler Elche - Real Sociedad maçını S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
ELCHE - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Elche - Real Sociedad maçı 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Elche’nin sahasında gerçekleşecek mücadele saat 23.00’te başlayacak.
ELCHE - REAL SOCİEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Elche muhtemel 11: Pena; Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mir; Silva
Real Sociedad muhtemel 11: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal
