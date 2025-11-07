Elche - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 belli oldu

ELCHE - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga’da 12. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Elche ile Real Sociedad arasında oynanacak. Futbolseverler Elche - Real Sociedad maçını S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

ELCHE - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elche - Real Sociedad maçı 7 Kasım Cuma günü oynanacak. Elche’nin sahasında gerçekleşecek mücadele saat 23.00’te başlayacak.

ELCHE - REAL SOCİEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche muhtemel 11: Pena; Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mir; Silva

Real Sociedad muhtemel 11: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal