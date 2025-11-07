Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbullulara kötü haber! İSKİ zam gündemiyle toplanacak

İstanbullulara kötü haber! İSKİ zam gündemiyle toplanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullulara kötü haber! İSKİ zam gündemiyle toplanacak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda suya zam konusu gündeme gelecek. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından meclis üyelerine gönderilen bilgilendirme yazısında, 10 Kasım Pazartesi günü yapılacak genel kurul gündemleri arasında '2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri' ile 'Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' yer alıyor.

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kasım ayında genel kurulu yapılmasına ilişkin teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisine gönderildi. Bunun üzerine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından meclis üyelerine bilgilendirme yazısı da gönderildi.

Yazıda, İSKİ Genel Kurul toplantısının ilk birleşiminin 10 Kasım Pazartesi saat 14.00'te Fatih Saraçhane'deki Belediye Başkanlık Binası içindeki meclis toplantı salonunda yapılacağı ifade edildi.

İstanbullulara kötü haber! İSKİ zam gündemiyle toplanacak - 1. Resim

SUYA ZAM GÜNDEMİ

Genel kurul gündeminin yer aldığı yazıda, '2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri' ile 'Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri' de gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bu tekliflerin dışında İSKİ'nin bütçesi, yatırım programı, performans programı ve hisse satışı gibi konular da genel kurulda konuşulacak.

MAYIS AYINDA EKSTRA YÜZDE 10 ZAM YAPILMIŞTI

İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'deki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu. Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
PTT hafta sonu açık mı? PTT çalışma saatleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladı - Gündemİstanbul'da okullarda ilk ara tatil başladıBakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtı - GündemBakan Uraloğlu duyurdu! Kruvaziyerler rekora yelken açtıBakan Bayraktar'dan CHP'li vekile olay tüp cevabı! "Çünkü doğal gaz kullanıyorlar" - GündemBakan Bayraktar'dan CHP'li vekile olay cevap!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü - GündemErdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştüBütçe görüşmelerinde gerginlik! CHP'li Tanal'ın elektrik iddiasına "Borcunu ödeseydin" cevabı - GündemCHP'li ismin elektrik iddiasına sert cevap!Süreç komisyonu toplanıyor! 2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak - Gündem2 bakan ve MİT Başkanı sunum yapacak
Sonraki Haber Yükleniyor...