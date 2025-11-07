Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor'da iki sakatlık birden: Serdar ve Batagov'un son durumu

Trabzonspor'da iki sakatlık birden: Serdar ve Batagov'un son durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bordo-mavililerde antrenmanda sakatlık geçiren Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ve genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın sağlık durumlarıyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı’nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Trabzonspor'da iki sakatlık birden: Serdar ve Batagov'un son durumu - 1. Resim

SAĞ UYLUKTA KANAMA VE ÖDEM

Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı’nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

