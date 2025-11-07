Trabzonspor'da iki sakatlık birden: Serdar ve Batagov'un son durumu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bordo-mavililerde antrenmanda sakatlık geçiren Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ve genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'nın sağlık durumlarıyla ilgili kulüpten açıklama geldi.
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı’nın sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
SAĞ UYLUKTA KANAMA VE ÖDEM
Ahmet Beşir, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı’nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş