Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi: 105 metrekarede on binlerce böcek yaşıyor

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi: 105 metrekarede on binlerce böcek yaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupalı araştırmacılar, Arnavutluk-Yunanistan sınırında yer alan Kükürt Mağarası'nın derinliklerinde 'dünyanın en büyük örümcek ağını' keşfetti. Ağın 100 metrekareyi aşan bir alana yayıldığı ve üzerinde 111.000'den fazla örümceğin yaşadığı bildirildi.

Avrupalı araştırmacılar, Arnavutluk-Yunanistan sınırında yer alan Kükürt Mağarası'nda 'dünyanın en büyük örümcek ağını' keşfetti. 

Araştırmacılar, örümcek ağının mağaranın girişine yakın, dar ve alçak tavanlı bir geçidin duvarında 100 metrekareyi aşan bir alana yayıldığını belirtti.

111.000'DEN FAZLA ÖRÜMCEK, DEVA BİR AĞ ÖRDÜ

Burada yaklaşık 69 bin "Agelenidae" ve 42 binden fazla "Linyphiidae" türünün oluşturduğu örümcek kolonisine rastlayan araştırmacılar, toplamda 111.000'den fazla bu iki türden örümceğin devasa bir ağ ördüğünü gördü.

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi: 105 metrekarede 111.000 böcek yaşıyor - 1. Resim

Araştırmacılar, Arnavutluk ile Yunanistan sınırındaki Kükürt Mağarası'nda rastlanan 2 türe ait örümceklerin popülasyonlarının, diğer popülasyonlardan genetik olarak farklı olduğunu tespit etti.

Bu türlerdeki koloni ağ oluşumunun ilk kez belgelendiğini aktaran araştırmacılar, bu mağaradaki "Agelenidae" türünün özellikle yaz başında daha büyük yumurta kümeleri bıraktığını belirledi.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK AĞ"

Araştırmanın başyazarlarından Romanya merkezli Transilvanya Sapientia Macar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Istvan Urak, "Live Science" adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, bu bulgunun, söz konusu 2 örümcek türünün birlikte koloni oluşturmasının ilk kanıtı olduğunu ve "muhtemelen dünyadaki en büyük örümcek ağını ortaya çıkardığını" ifade etti.

Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi: 105 metrekarede 111.000 böcek yaşıyor - 2. Resim

Urak, Kükürt Mağarası'ndaki örümcek kolonisinin bugüne kadar belgelenen en büyük kolonilerden biri olduğu bilgisini paylaştı.

"Agelenidae" ve "Linyphiidae" türlerinin insan yerleşimlerinin yakınında yaygın bulunduğunu belirten Urak, koloninin "aynı ağ yapısı içinde bu kadar büyük sayılarda birlikte yaşayan 2 türün benzersiz bir örneği" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Subterranean Biology" dergisinde yayımlandı.

