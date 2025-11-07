ABD’de iade kavgası faciayla sonlandı! Çalışanın üzerine kaynar kahve fırlattı
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD’nin Michigan eyaletinde bir fast food dükkanından kahve alan bir müşteri, iade konusunda anlaşmazlık yaşaması üzerine elindeki bir bardak sıcak kahveyi çalışanın üzerine fırlattı. Korkunç anlar, başka bir müşterinin kamerasına yansırken, çalışanın vücudunda yanıklar oluştuğu bildirildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Dehşete düşüren olay, ABD’nin Michigan eyaletinde yaşandı. Bir fast food dükkanından kahve alan 48 yaşındaki müşteri, daha sonra fikrini değiştirerek içeceği iade etmek istedi.
ÇALIŞANA KAHVE FIRLATTI
Kısa süre içinde ‘mağaza müdürü’ pozisyonundaki bir çalışanla tartışmaya başlayan kadın, hızını alamayarak elindeki kahveyi çalışanın üzerine fırlattı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar başka bir müşterinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde kadının yanarak çığlık attığı anlar yer alıyor.
Saldırgan olayın ardından koşarak oradan uzaklaşırken, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı. Olay yerine yakın bir mesafede oturduğu tespit edilen saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.
