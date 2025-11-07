Hollanda’da yeni başbakan belli oldu! Koalisyon görüşmeleri başlıyor

Hollanda Seçim Konseyi, ülkenin yeni liderini açıkladı. 38 yaşındaki merkezci siyasetçi Rob Jetten, Hollanda seçimlerinin resmi galibi ilan edildi. Avrupa’nın beşinci büyük ekonomisinde yeni hükümet arayışı başladı.

JETTEN RESMEN GALİP İLAN EDİLDİ

Lahey merkezli Seçim Konseyi, Rob Jetten’in geçen hafta yapılan seçimleri Türkiye ve İslam karşıtı lider Geert Wilders’a karşı 29.668 oy farkla kazandığını duyurdu. Bu sonuçla Jetten, Hollanda tarihinin en genç başbakanı olma yolunda ilerliyor.

Jetten, seçimlerden hemen sonra AFP’ye yaptığı açıklamada, "Artık Avrupa’nın geri kalanına ve dünyaya, ülkeniz için olumlu bir mesajla kampanya yürütürseniz popülist hareketleri yenmenin mümkün olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

AVRUPA'DA AŞIRI SAĞ GERİLİYOR

Seçimler, Avrupa genelinde yükselen aşırı sağın duraklama sinyali olarak görülmekte.

Wilders, 2023’teki şok zaferine göre 11 sandalye kaybetti. Buna rağmen aşırı sağ Hollanda siyasetinde güçlü konumunu koruyor.

Aşırı sağcı Demokrasi Forumu sandalye sayısını üçten yediye çıkarırken, JA21 partisi bir sandalyeden dokuza yükseldi.

D66 VE PVV EŞİT ÇIKTI

Seçim Konseyi verilerine göre Jetten’in liderliğindeki merkez partisi D66 26 sandalye kazandı. Aynı şekilde Wilders’in aşırı sağcı PVV’si de 26 sandalye elde etti.

Hollanda Parlamentosu’nda hiçbir parti tek başına iktidar kuramadı. Bu durum, aylar sürebilecek koalisyon pazarlıklarını kaçınılmaz hale getirdi.

KOALİSYON TRAFİĞİ BAŞLADI

Jetten’in öncelikli hedefi, dört partili geniş tabanlı bir koalisyon oluşturmak. Planına göre merkez sağ CDA (18 sandalye), sağcı liberal VVD (22 sandalye) ve Yeşil/İşçi Partisi ittifakı (20 sandalye) ile çalışmak istiyor.

Bu kombinasyon, parlamentoda 86 sandalyelik rahat bir çoğunluk sağlayabilir. Ancak VVD lideri Dilan Yeşilgöz, Yeşil/İşçi ittifakıyla koalisyona girmeyeceğini açıkladı.

Yeşilgöz’ün önerdiği alternatif plan, CDA, JA21 ve D66’nın oluşturacağı sağ koalisyon. Ancak bu formül yalnızca 75 sandalye ile çoğunluğu kıl payı elde ediyor ve istikrarsızlık riski taşıyor.

JETTEN: AZINLIK HÜKÜMETİ SON SEÇENEK

Jetten, azınlık koalisyonu ihtimalinin masada olduğunu ancak bunu tercih etmediğini söyledi. Yeni hükümetin kurulma süreci için, “keşifçi” olarak ulusal demiryolu şirketi NS’nin başkanı Wouter Koolmees görevlendirildi.

Koolmees’in, Salı günü hükümet kurma görüşmeleriyle ilgili ilk raporunu sunması bekleniyor.

WİLDERS YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Geert Wilders, seçim yenilgisini isteksizce de olsa kabul etti. Sosyal medya hesaplarından oy kullanma usulsüzlüğü iddiaları paylaşan Wilders’in iddiaları, resmi makamlarca yalanlandı.

Seçim Kurulu Başkanı Wim Kuijken, "Bu seçimin sonuçları güvenilirdir. Hollanda’da oy kullanma ve sonuç açıklama süreci iyi düşünülmüş, sağlam bir prosedüre sahiptir" dedi.

Kuijken, 2021’de 14.000 olan sayım hatalarının bu yıl 8.000’e düştüğünü açıkladı ve “Herhangi bir usulsüzlük yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Seçim sonuçlarının ardından Rob Jetten, ülkesinin en genç lideri olarak yeni dönemin kapısını araladı. Ancak koalisyon görüşmeleri tamamlanmadan hükümetin resmen kurulması mümkün görünmüyor.

Wilders’in “şimdiye kadarki en katı göçmenlik politikasını” hayata geçirme planı rafa kalkarken, Hollanda siyasetinde merkez ve uzlaşma dönemi başlamış durumda.