Türk düşmanı hezimete uğradı! 'Avrupa'da istenmiyorsunuz' deyip kovmaya kalmıştı

Hollanda'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerin ardından aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) ile Demokratlar 66 (D66) arasındaki ilk sıra için başa baş ilerleyen yarışta sona yaklaşıldı.

Hollanda haber ajansı ANP, Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) oylarının artık D66 oylarını geride bırakamayacağını açıkladı. Oyların sayımında henüz sona gelinmiş olmasa da D66'nın Wilders liderliğindeki PVV'nin 15 bin 155 oy önünde olduğunu ve bu farkın kapatılamayacağı duyuruldu.

Henüz resmi olmayan bu sonuçlar, D66 lideri Jetten'in yeni koalisyon hükümetinin kurulmasına liderlik edeceği ve yeni Hollanda Başbakanı olacağı anlamına geliyor.

JETTEN: HOLLANDA'NIN EN BÜYÜK PARTİSİYİZ

Gelişmeler üzerine D66 lideri Rob Jetten, zaferini ilan etti. Jetten, sonuçların netleşmesinin ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı açıklamada, "Bize güvendiğiniz için teşekkürler. Hollanda'nın en büyük partisi konumuna geldik ve artık tüm Hollandalılar adına çalışacağız" dedi.

Ayrıca Lahey kentinde gazetecilere konuşan Jetten, geniş tabanlı bir merkez koalisyonu kurmayı hedeflediğini söyledi. Jetten, "En önemli meseleler konut piyasası, göç iklim ve ekonomi gibi konularda bize oy vermeyen milyonlarca insanı nasıl temsil edebileceğimize bakmaktır" ifadelerini kullandı. Seçim sonuçlarının karmaşık olduğunu da ifade eden Jetten, tüm siyasi liderleri istikrarlı bir koalisyon inşasına odaklanmaya çağırdı.

Wilders 2017'deki gerilimde elinde "Uzak dur. Bu bizim ülkemiz" pankartı taşıyor

TÜRKİYE KARŞITI WILDERS HANGİ AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI?

Jetten'in rakibi Wilders ise, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla biliniyor.

Peki Hollanda seçimlerinin mağlubu aşırı sağcı Wilders, Türkiye hakkında hangi açıklamaları yapmıştı?

Ülkedeki 2023 seçimleri öncesi, Türkiye’nin AB üyeliğine "Müslüman" kimliğinden dolayı karşı çıktığını saklamayan Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sık sık eleştirmesiyle Ankara’nın sert tepkisini çekti.

Özgürlük Partisi’ni 2006 yılında kuran Wilders’in temel siyasi çizgisi, göçmen karşıtlığına dayanıyor.

Wilders, 2009 senesinde verdiği bir demeçte, Türkiye’nin AB’ye ancak iyi bir komşu olabileceğini ancak tam üyeliği asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğü söylemişti.

ERDOĞAN'A OY VERENLERE: 'TÜRKİYE'YE GİDİN'

AK Parti’nin 2015, 2018 ve 2023 seçimlerini kazanması, Wilders'ı adeta çileden çıkarmıştı. Hollandalı siyasetçi, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı makamını korumasını özellikle sosyal medya mesajları ve çektiği videolarla eleştirdi. AK Parti'nin Hollanda’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarından önemli oranda oy almasına duyduğu kızgınlığını sıkça dile getirdi.

Türkiye’de yapılan 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Wilders, "Hollanda’da Erdoğan’ın partisini seçen Türkler, Türkiye’ye gidin" ifadelerini kullanmış ve Türkiye’nin tepkisini çekmişti.