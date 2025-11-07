2028 seçimleri için sürpriz aday! Rubio, Trump’ın halefini açıkladı

ABD'de 2028 başkanlık yarışı şimdiden hareketlendi. Politico'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, özel görüşmelerde mevcut Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Cumhuriyetçi Parti'nin bir sonraki başkan adayı olarak öne çıktığını söyledi.

RUBİO'DAN "VANCE DESTEĞİ"

Politico'nun haberine göre, Rubio'ya yakın kaynaklar, "Marco, J.D.'nin isterse Cumhuriyetçilerin adayı olacağını açıkça ifade etti" dedi.

TRUMP İKİ İSMİ İŞARET ETMİŞTİ

Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda J.D. Vance ve Marco Rubio'yu "en muhtemel iki halefi" olarak göstermişti.

Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada iki ismin "aynı listede" yer alabileceğini söyleyerek, 2028 seçimleri için dikkat çekici bir sinyal vermişti.

CUMHURİYETÇİLERDE 2028 HESAPLARI

Politico'nun 18-21 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre, Trump'a 2024'te oy veren Cumhuriyetçilerin yüzde 35'i 2028 seçimlerinde Vance'i görmek istiyor. Rubio'yu tercih edenlerin oranı ise yüzde 2.

Anket, Cumhuriyetçi Parti içinde Vance'in adının giderek öne çıktığını ve Trump sonrası dönemde "MAGA mirasını devralacak en güçlü isim" olarak görülmeye başlandığını ortaya koydu.

"YAKIN DOSTUZ"

Rubio ve Vance, Trump yönetiminde birlikte görev yapıyor. İkili, Oval Ofis'te Kanada Başbakanı Mark Carney ile yapılan görüşmede birlikte görüntülendi.

Vance, New York Post'un "Pod Force One" podcast'inde "Kimin liste başı olacağı konusunda herhangi bir gerginlik yok. Marco benim yönetimdeki en yakın arkadaşım" dedi.

Rubio ise kamuoyuna yaptığı kısa açıklamada, "J.D. harika bir aday olur" sözleriyle dostane tutumunu sürdürdü.

PARTİ İÇİNDE GÜÇ YARIŞI BAŞLADI

Cumhuriyetçi Parti'nin 2025 seçimlerinde beklenenin altında performans göstermesi, 2028 hazırlıklarını hızlandırdı.

Trump'ın kampanya direktörü James Blair, "2028'de aday olmak isteyen Cumhuriyetçilerin önce 2026 ara seçimlerine odaklanması gerekir. Takıma yardım etmeyen, sadece kendine odaklanan herkes seçmen tarafından hemen fark edilir" diye konuştu.