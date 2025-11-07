Babasını bıçaklayarak öldürdü, mahkeme kararını verdi! İşte Oğuzhan Akyol'un cezası

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da babası Süleyman Akyol'u bıçaklayarak öldüren Oğuzhan Akyol, 'yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman Akyol (65) ile oğlu Oğuzhan Akyol (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akyol, polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Akyol, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Akyol, son savunmasında, uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini ve uyuşturucunun etkisinde babasını öldürmediğini öne sürdü.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Cinayet günü üzerindeki kıyafetlerde kan izlerinin olduğu ve cinayetin işlendiği binanın kapısındaki parmak izini silmeye çalıştığına yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirten Akyol, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Akyol'a, babası Süleyman Akyol'u yönelik eyleminden dolayı "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duymamasından dolayı cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.

